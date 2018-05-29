ABD ve İsrail'in Türkiye'nin Rusya'dan uzun menzilli S-400 savunma sistemi alımını engellemek amacıyla beşinci nesil savaş uçağı F-35'in satışının engellenmesi yönünde attığı adımlar, milli muharip savaş uçağı TF-X projesinin ulusal savunma açısından taşıdığı hayati önemi iyice ortaya koydu. Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı projesi ile F-16'lar ömrünü tamamladığında hava gücü olarak ABD'ye bağımlı kalmayacağı belirtiliyor. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Clive Allcorn da proje üzerine yaptığı konuşmada, "Bu proje tamamlandığında Türkiye bu sayede dünyada çok ender ülkenin sahip olduğu bir savunma sanayi kabiliyetine sahip az sayıda ülke arasında olacak. Türkiye, bu kabiliyeti ile 5 ülke arasına girecek" dedi.

PROJE ORTAĞIYIZ

Türkiye'den Rusya'dan uzun menzilli S-400 savunma füzeleri almasını engellemek isteyen ABD, 5. nesil savaş uçağı F-35'i Türkiye'ye karşı koz olarak kullanma tutumu içine girdi. Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışınının engellenmesini de öngören yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Türkiye; ABD'nin birincil nitelikteki ortağı olduğu F-35 projesine, 2002'de uluslararası partner olarak katıldı. Projenin ortakları arasında ABD ve Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve Birleşik Krallık yer aldı.

Türkiye'nin; 100 adet F-35 alması ve ilk uçakların 2017'de teslimi üzerinde anlaşma sağlandı. Türkiye, yeni nesil savaş uçağının üretiminde yedi savunma sanayii firması ile yer aldı. Bu firmalar; ASELSAN, TUSAŞ-TAİ, AYESAŞ, Kale Havacılık, ROKETSAN-TÜBİTAK, MİKES A.Ş. ve Alp Havacılık olarak sıralandı.

Türkiye, böylece gövde üretiminden elektro optik hedef sistemine kadar uçağın önemli parçalarının üretimi süreçlerinde yer aldı. ABD'nin, Türkiye'nin ortaklık içinde yer aldığı bir projede bile Türkiye'ye satışı engelleme yönünde girişimde bulunması, savunma sanayiinde milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu.