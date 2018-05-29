Erdoğan talimat verdi TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim'de taşınacak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra Maslak ve Pendik'te millet bahçeleri yapılacağını açıklamasının ardından gözler Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) çevrildi. 3 yılda 50 millet bahçesi hedefiyle yola çıkan TOKİ, Pendik ve Maslak'taki arazileri parka çevirmek için çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nın arazisi için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere bazı bakanlıkların da devrede olduğu belirtiliyor. Pilot uygulamaları, Kayaşehir, Ataköy Baruthane ve Niğde'de projelendirilen, toplamda 2 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan millet bahçeleri, TOKİ mülkiyetindeki gayrimenkul arazileri üzerinde yapılacak. Bu doğrultuda 2023'e kadar pek çok millet bahçesi projesi hayata geçirilecek.



THY İLE ORTAK PROJE

AK Parti'nin seçim beyannamesinde belirtilen millet bahçesi projelerinden sonra dikkat çeken bir detay da 10 bin konut yapımı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Yeni Havalimanı'nda görev yapacak personel için yakın bir bölgeye 10 bin konut yapılacağını söyledi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Emlak Konut düğmeye bastı. Şirket Arnavutköy Dursunköy'deki Kanal İstanbul ve Yeni Havalimanı'na yakın 3.6 milyon metrekare alanda havalimanı personeli için 10 ila 15 bin konut hayata geçirmek için Türk Hava Yolları (THY) ile el sıkıştı. THY söz konusu arazinin yüzde 50'sini Emlak Konut'tan satın aldı. Kalan yüzde 50 için ise şirketin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkması planlanıyor. Projenin detayları THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum tarafından açıklanacak. Emlak Konut'un 5 yıl önce Yıldız Holding'den satın aldığı arazi Kanal İstanbul güzergâhında yer alıyor. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada yaklaşık 326 milyon 774 bin lira bedelle protokol imzalandığı açıklanmıştı.



ARAZİNİN DEĞERİ 445 MİLYON LİRA

Emlak Konut tarafından Aralık 2017'de Dursunköy'deki arazi için yapılan değerlemeye göre 4.8 milyon metrekarede şirket payı 3.6 milyon olarak hesaplanmıştı. Söz konusu arazinin değeri de 444 milyon 956 milyon lira öngörülmüştü. Toplam 601 bin metrekare inşaat yapılacağı düşünüldüğünde ortaya çıkan hasılat ise 1 milyar 568 milyon liralık olarak hesaplanmıştı.



KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN YÜZDE 10 ARTACAK

Atatürk Havalimanı'nın 'yeşil alan' yapılması kararının, bölgeye yakın ilçelerdeki konutlara pozitif yönde katkı sağlaması öngörülüyor. Birinci derecede etki alanı ise Bakırköy ve ona bağlı olan Yeşilköy, Ataköy, Florya gibi bölgeler olacak. Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) verdiği bilgiye göre, yeşil alan kararı, en çok Atatürk Havalimanı'nın çevresindeki 5 kilometrelik mesafede yaşayan insanların yaşam standartlarını değiştirecek. Bu ilçeler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece olarak öne çıkıyor. Havalimanının 10 km çevresini hesaba kattığımızda ise üçüncü derecede etkilenecek alanlar arasına Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu giriyor. Atatürk Havalimanı'nın 11 bin 700 dönümlük arazisinin tamamı üzerine aktif yeşil alan kurulacak olursa, Bakırköy'de kişi başına düşen yeşil alan 52 metrekare, İstanbul'da ise 0.76 metrekare artacak. Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 verisine göre yüzde 10 artış anlamına geliyor.



FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

3. Havalimanı'na yakın bir bölgede 10 ila 15 bin konutluk bir projenin planlandığının duyurulmasıgözleri yeniden Arnavutköy bölgesine çevirdi. Arnavutköy ve Başakşehir'in Kayaşehir kısmı, İstanbul Yeni Havaalanı'na en yakın favori konut alanı olarak öne çıkıyor. Arnavutköy'de özellikle Sazlıbosna,Çilingir, Haraçcı bölgeleri ile Kayaşehir ve Başakşehir'in yatırım için potansiyel bölgeler arasındaolabileceği konuşuluyor. Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter'in verdiği bilgilere göre konut fiyatları Arnavutköy'de 185 bin ile 315 bin TL arasında, Kayabaşı Mahallesi'nde 210 bin ile 400 bin TLarasında değişiyor. Bölgede kiralık daire fiyatları ise Arnavutköy'de 450 TL ile 1.000 lira, Kayabaşı'nda ise 900 ile 2 bin 200 TL aralığında değişiyor.



BARUTHANE ARAZİSİ DE PARK OLACAK

TOKİ, mülkiyeti kendine ait olan ve 2010'da inşaat projesi yapılması için ihale edilen arazideki projeyi iptal etti. 60 dönümlük İstanbul Ataköy'deki Baruthane arazisi yeşil alana çevrildi. Dev park yapılması planlanan arazinin imar izni bulunuyor. Uzmanlara göre arazinin değeri ise 2 milyar TL'yi buluyor.