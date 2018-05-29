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Cepte yabancı pasaportlu vurgun

Emniyet 'den gelen kargoyu takibe aldı. Vatandaşların e-Devlet şifreleri ve turistlerin pasaport numaralarını kullanarak 9 bin kaçak telefonu sisteme kaydeden çete çökertildi.

Büyük vurgun, İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin, 'den İstanbul'a gönderilen bir kargoyu takibe almasıyla ortaya çıkarıldı. Kargonun alıcısı tarafından teslim alınmasınının ardından yapılan aramada, kayıtdışı olduğu tespit edilen 6 adet iPhone cep telefonu ele geçirildi. Telefonların, e-devlet sisteminden üçüncü şahıslar üzerine, "Yolcu beraberi kayıtlı" olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun () ulusal ağına hileli olarak tanımlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 07:07
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