Sabaha doğru dehşet

Aile içi şiddet mağduru genç, babasının beylik tabancasıyla dehşet saçtı. Olay dün Aydın'da yaşandı. Polis memuru Adem Doğru (47), tayini doğuya çıkınca emekliye ayrıldı. Bir okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doğru, uzun yıllardır da aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi Suna Doğru'ya (42) şiddet uyguluyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayan kadın, geçen yıl yaşanan bir darp olayının ardından rapor alarak, kocasına boşanma davası açtı. Ancak yakınlarının araya girmesiyle vazgeçti. Suna Doğru, kocası Adem Doğru ve oğlu Mert Ali Doğru (17) ile aynı evde yaşamaya devam etti. Ama aralarındaki geçimsizlik süren çift, önceki gece yine kavga etti. Oğulları araya girdi. Karı-koca odalarına uyumaya gitti. Ancak anne ve babasının sürekli kavga etmesi nedeniyle cinnet getiren Mert Ali Doğru, babasının beylik tabancısını aldıktan sonra ayrı odalarda uyumakta olan anne ve babasının üzerlerine kurşun yağdırdı.
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Ardından da 4 katlı binanın çatısına çıkarak, tabancayı başına dayadı. Silah sesi üzerine pencere ve balkonlara çıkan komşuları, genci bir süre ikna etmeye çalıştı. Tetiği çeken Mert, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Fakat üçü de kurtarılamadı. Çiftin kızları Pınar Doğru'nun Ankara'da üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.
BABA ADEM DOĞRU
KAFASINA SIKTI AŞAĞI DÜŞTÜ
Cinnet getiren Mert Ali Doğru, anne ve babasını uyurken katletti. Catıya çıktı, kendi kafasına sıktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten çakıldı. Genç feci şekilde öldü.
İhsan KARATAŞ
KIZLARI YOKTU
Ardından da 4 katlı binanın çatısına çıkarak, tabancayı başına dayadı. Silah sesi üzerine pencere ve balkonlara çıkan komşuları, genci bir süre ikna etmeye çalıştı. Tetiği çeken Mert, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Fakat üçü de kurtarılamadı. Çiftin kızları Pınar Doğru'nun Ankara'da üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.
BABA ADEM DOĞRU
KAFASINA SIKTI AŞAĞI DÜŞTÜ
Cinnet getiren Mert Ali Doğru, anne ve babasını uyurken katletti. Catıya çıktı, kendi kafasına sıktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten çakıldı. Genç feci şekilde öldü.
İhsan KARATAŞ
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