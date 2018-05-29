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İMSAKİYE RAMAZAN
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'TIR'lattı!

’da yabancı uyruklu , otomobile çarptı, kaçmaya çalıştı. sahibi, şoför mahalline tırmandı. İkili yumruklaştı. O anlar kameralara yansıdı

TIRlattı!
Otomobile çarpan yoluna devam etmek istedi. Canını hiçe sayan sahibi izin vermedi. Film sahneleri aratmayan olay 7 Mayıs'ta İkitelli'de meydana geldi. Bulgar TIR sürücüsü, bir vatandaşın otomobiline çarptı. Kaçmaya çalıştı. Durunu fark eden araç sürücüsü peşinden koşmaya başladı. Koşarak araca yetiştikten sonra şoför mahalline tırmandı. İkili seyir halinde yumruklaştı. Yola atlayan araç sahibi, aldığı taşı TIR'ın camına fırlattı. Bulgar sürücü ise adamı ezmeye çalıştı. Vatandaş da bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs TIR'a tırmanıyor. Şoföre yumruk atıyor. Bir süre böyle gidiyor. Araçtan atlayan vatandaş bu kez TIR'a taş atıyor. Daha aracın önünü yatan adam TIR'ı durduruyor. Hem vatandaş ile hem de Bulgar sürücüyle konuşan polis ekipleri gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.
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