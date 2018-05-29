Otomobile çarpan TIR sürücüsü yoluna devam etmek istedi. Canını hiçe sayan araç sahibi izin vermedi. Film sahneleri aratmayan olay 7 Mayıs'ta İstanbul İkitelli'de meydana geldi. Bulgar TIR sürücüsü, bir vatandaşın otomobiline çarptı. Kaçmaya çalıştı. Durunu fark eden araç sürücüsü peşinden koşmaya başladı. Koşarak araca yetiştikten sonra şoför mahalline tırmandı. İkili seyir halinde yumruklaştı. Yola atlayan araç sahibi, aldığı taşı TIR'ın camına fırlattı. Bulgar sürücü ise adamı ezmeye çalıştı. Vatandaş da bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs TIR'a tırmanıyor. Şoföre yumruk atıyor. Bir süre böyle gidiyor. Araçtan atlayan vatandaş bu kez TIR'a taş atıyor. Daha aracın önünü yatan adam TIR'ı durduruyor. Hem vatandaş ile hem de Bulgar sürücüyle konuşan polis ekipleri gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.
'TIR'lattı!
İstanbul’da yabancı uyruklu TIR sürücüsü, otomobile çarptı, kaçmaya çalıştı. Araç sahibi, şoför mahalline tırmandı. İkili yumruklaştı. O anlar kameralara yansıdı
Etiketler: İstanbul , TIR sürücüsü , araç
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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