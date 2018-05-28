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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Uçurdu!

'de lar içinde parçalanmış ceset bulunmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'de 2 valiz içinde bulunan parçalara ayrılmış erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada polis, 2 valizin bulunduğu yere bırakılmadan önce taşındığı anların kamera görüntülerine ulaştı

Başakşehirde bavullu cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Güvercintepe Mahallesi'nde önceki gece erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz görmüştü.

Çocukların ailelerine haber vermeleri üzerine valizlerden kan aktığını gören aileleri polisi aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları bulmuştu.

Üzerinde kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset incelenmek üzere Kurumu'na götürülmüştü.

35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve le ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 22:01
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