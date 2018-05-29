Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul'un doğusundan başlayacak ve tüm bölgeyi bugün aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkisi altına alacak.