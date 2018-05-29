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'u uyardı! Öğleden sonraya dikkat! 29 Mayıs Salı tahminleri

Genel Müdürlüğü için kritik uyarılarda bulundu. İstanbul için bugün öğle saatlerinden sonraya dikkat çekilirken, sağanak yağışa karşı vatandaş uyarıldı. İşte 29 Mayıs 2018 tahminleri...

'den gelen son bilgilere göre 'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul'un doğusundan başlayacak ve tüm bölgeyi bugün aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkisi altına alacak.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 10:34
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