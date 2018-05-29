Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul'un doğusundan başlayacak ve tüm bölgeyi bugün aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkisi altına alacak.
Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Öğleden sonraya dikkat! 29 Mayıs Salı hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kritik uyarılarda bulundu. İstanbul için bugün öğle saatlerinden sonraya dikkat çekilirken, sağanak yağışa karşı vatandaş uyarıldı. İşte 29 Mayıs 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Doğu Anadolu , İç Anadolu , Doğu Karadeniz , Doğu Akdeniz , İstanbul , İzmir , Meteoroloji
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.