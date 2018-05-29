İlk deneme son poz

İstanbul'dan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'na gelen 9 kişilik ekip, Kaçkar Dağı'na tırmanmaya karar verdi. Dağcılar, bir günde 3 bin 937 metrelik zorlu tırmanışı gerçekleştirip buzul kayalıkları üzerinden dönüşe geçti. 3 bin 400 rakımlı Kapı mevkiinde ip sistemi kuran dağcılardan Mustafa Okan İnceer (41), kendisinin ilk kez iple buzul inişi gerçekleştireceğini belirtti. Bunun üzerine profesyonel dağcı olan ekip arkadaşları, İnceer'e kısa bir iniş eğitimi verdi. Dağcılardan ikisi başarılı bir iniş gerçekleştirdi. 2 dağcı da yukarıda kalırken İnceer inişe geçti. Üçüncü sırada inişe geçen İnceer, mandalın kontrolünü kaybedince hızla 10 metreden yamaca çakıldı ve ağır yaralandı. Son bir hamle yapmak istediği sırada bu kez ipin bağlı olduğu kazık sistemi yerinden koptu. İnceer, yaklaşık 300 metreden kayalıklara çakıldı. İnceer, olay yerinde yaşamını yitirdi. İnceer'in çekilen son görüntüleri, yürekleri dağladı.
Okan İnceer, inişe geçtiğinde arkadaşının bu fotoğrafı çekmesinden bir dakika sonra uçtu.
Kaçkar Dağı zirvesine çıkan Okan İnceer, bu pozu vermişti.
İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası esnaf Mustafa Okan İnceer'in, geçen yıl dağcılığa merak saldığı öğrenildi.
Okan İnceer, inişe geçtiğinde arkadaşının bu fotoğrafı çekmesinden bir dakika sonra uçtu.
Kaçkar Dağı zirvesine çıkan Okan İnceer, bu pozu vermişti.
İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası esnaf Mustafa Okan İnceer'in, geçen yıl dağcılığa merak saldığı öğrenildi.
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