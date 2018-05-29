Vesayetin 4 askeri

Türkiye, ekonomik saldırılar, FETÖ, PKK, DEAŞ'la mücadele ve Irak-Suriye'de terör koridoruna karşı dururken, muhalefetin vaatleri ise şaşırtıyor: Yıkmak, satmak ve durdurmak.

Haziran seçimleri öncesinde 'İlkesizler İttifakı' siyasi görüşleri taban tabana zıt olsa da seçim vaatlerinde dört noktada birleştiği görüldü: Mega projeleri ve açılımları durdurmak, mevcudu yıkıp eski sistemi getirmek...

Halkın referandumla getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine bürokratik vesayet sistemini doğuran parlamenter sisteme dönmek, OHAL'i kaldırarak beli kırılan terörle mücadeleyi zaafa uğratmak, FETÖ'cüleri devletten temizleyen KHK'ları kaldırarak sözde 'mağduriyetleri' giderme adına devleti yeniden örgüte teslim etmek. Son ortak noktaları ise kaynağını ve nasıl yapacaklarını hiç açıklamadıkları uçuk vaatlerle halkı kandırmaya çalışmak.

TEK VAAT YIKMAK

Üretme ve yapma yerine yıkma vaatlerinde bulunan CHP adayı Muharrem İnce, eğer seçimi kazanırsa 'Yerli otomobil' ve 'Kanal İstanbul' projelerini durduracağını açıkladı. Türkiye'nin büyümede dünya rekoru kırdığı yıl büyüme oranlarını ve ekonomik gelişmeyi yeterli bulmadığını söyleyen İnce'nin ekonomik vaadiyse, slogandan ibaren "Endüstri 4.01'i gerçekleştireceğim". Bu endüstri devriminin ne olduğu, Türkiye'ye hangi alanlarda nasıl bir katma değer yaratacağına dair hiç bir bilgi sunamayan İnce, gençlere yönelik de yine kaynağı belli olmayan burs verme ve her yıl 100 bin mühendis yetiştirme vaatlerinde bulundu.

PKK'YA GÖZ KIRPTI

Muharrem İnce, Türkiye'yi yargı-bürokrasi ve ordu vesayetinden kurtaran Cumhurbaşkanlığı sistemini yerine yeniden vesayet darbe günlerini getirecek parlamenter sisteme geri döneceğini, 4+4+4 yerine 28 Şubat sürecindeki eğitim sistemine geçileceğini söyleyerek yerli ve yabancı vesayet odaklarına da göz kırptı. "Parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım. Ben Kürtlerden de oy alırım" diyen İnce, terör suçundan yargılanan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini gündeme getirerek PKK'ya da göz kırptı.

HAFIZ OLACAKMIŞ

Ramazan'da bira içerken görüntüsüyle kamuoyunun tepkisini çeken Muharrem İnce, muhafazakar oylar için 'Benim annem de başörtülü, babam da camiye gidiyor' sloganına sarıldı. İnce, "İlkokul dörtte, Ayet-el Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim. Hocam dedi ki bunu hafız yapalım" demeyi de ihmal etmedi. Aynı İnce'nin, 2005 yılında öğrencilere abdest ve namaz kılmayı öğreten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Emin Albayrak hakkında TBMM'de soru önergesi vermiş, linç kampanyası başlatmıştı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 'Çocuklar aç yatağa giriyor' yalanını bir kademe ileri taşıyan isim ise vaatleriyle İyi Parti (İP) Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oldu. "Türkiye'de 7 milyon 500 bin çocuk geçtiğimiz kışı üşüyerek geçirdi" diyen Akşener, "Köprüler, yollar, hastaneler yapacağız" vaadinde bulunsa da somut projesi olmadığı için projelerin ne olduğu, bunu ne zaman hangi kaynakla yapacağını anlatamadı. "Devleti hantal yapısından kurtaracağız" diyen Akşener, AK Parti'nin devleti bu hantallıktan ve bürokratik vesayetten kurtarmak için referandumla getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine parlamenter sisteme döneceğini söyleyerek, kendiyle çelişti.

DARBE ÜSSÜNÜ AÇACAK

"İlk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. OHAL'i, YÖK'ü kaldıracağız. Parlamenter sisteme dönüş için bir geçiş süreci planlamaktayız. (...)" diyen Akşener, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin odak noktalarından biri olan Kuleli ve Işıklar Askeri Liseleri'ni tekrar açacağını söyleyerek de örgüte göz kırptı.

FETÖ'CÜLERE AF MI?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, somut proje ve açılım önermeden 'eski Türkiye' vaatlerinde bulunan liderlerden oldu. "İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey OHAL'in kaldırılması olacak" diyen Karamolloğlu, "Şiddete başvurmadığı sürece farklı fikirleri önemseyeceğiz" sözleriyle de terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın medya, siyaset ve bürokrasideki ayaklarına adeta göz kırptı.

Terör örgütü FETÖ'nün yargı ayağındaki mücadeleyi de hedef alan Karamollaoğlu, "Mahkemede derdest edilen hakimler var" diyerek, FETÖ'yle ortak hareket edeceğinin de sinyalini verdi. Terör örgütü FETÖ ile örgütsel bağı istihbarat raporlarıyla tespit edilmiş ancak yargı sürecindeki yoğunluk nedeniyle yargılama başlayana kadar KHK ile açığa alınmış FETÖ'cülere de Karamollaoğlu sahip çıktı. "KHK ile 38 bin kusür kişi açığa alınmış. Bir iddia yok. Peki ne yapacak bu insanlar? Devlette iş alamıyorlar. Bir yere giremiyorlar. Kendileri iş kuramıyorlar" diyen Karamolloğlu, adeta FETÖ'cülerin hamiliğini üstlendi.

HDP DE FARKLI DEĞiL

Sözde millet ittifakının dördüncü partisi DP görünse de, gizli ittifakın HDP olduğu biliniyor. Bu iki partiden HDP'nin batıdaki büyükşehirlerde milletvekili kazanamayacağı yerlerde CHP adayını destekleyeceği CHP'nin ise Doğu ve Güneydoğu'da zayıf adaylar göstererek HDP'yi destekleyeceği ayyuka çıktı. HDP Eşbaşkanı Temelli'nin "Erdoğan'ın hesabı 401'dir bu hesabı bozmanın tek yolu HDP'nin parlamentoya girmesidir" sözleri de, bu ittifakı doğruladı. Terör suçundan cezaevinde bulunan HDP Eş Başkanı Selahaddin Demirtaş'ın seçim ilk üç seçim vaadiyse, "Olağanüstü Hâl (OHAL) kaldırılacak, KHK ile doğan mağduriyetler telafi edilecek, kayyum uygulamasına son verilecek" oldu. HDP, olayı bir adım daha ileri götürüp, "Terörle Mücadele Yasası, İç Güvenlik Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve Polis Vazife ve Salahiyet Yasası'nı kaldıracak, Ceza Yasası'nda gerekli demokratik değişiklikleri yapacağız" dedi.