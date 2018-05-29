Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir mültecinin 4. katta asılı kalan çocuğu kurtarmak için yukarı tırmanmasına tanıklık etmiştik. O görüntüler Fransa ve dünyada çok konuşulmuştu.

İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet mahallesinde yaşanan olayda CHP'li kadının sırf AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanma çabası da Fransa'daki mülteciyi kıskandıracak cinsten.

GECENİN 2'SİNDE BAYRAK İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Görüntülerde gece saat 2 sularında bir kadın direğe tırmanmaya çalışarak metrelerce yukarıda asılı olan AK Parti bayraklarını indirmek istiyor. Çabasında başarılı olamasa da ortaya koyduğu mücadele oldukça fazla.

HAYRETLE İZLEDİLER



O sırada yoldan geçen birkaç vatandaş da kadının yapmaya çalıştığı şeyi hayretle izliyor.