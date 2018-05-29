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  1. CHP'nin skandallarla dolu Filistin afişi

bayrağını indirmek için direğe tırmanan 'li kadın

bayrağını indirebilmek için gecenin bir saatinde direğe tırmanmaya çalışan bir 'li kadının ilginç görüntüleri.

AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHPli kadın

Geçtiğimiz günlerde 'da bir nin 4. katta asılı kalan çocuğu kurtarmak için yukarı tırmanmasına tanıklık etmiştik. O görüntüler Fransa ve dünyada çok konuşulmuştu.

İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet mahallesinde yaşanan olayda 'li kadının sırf bayrağını indirmek için direğe tırmanma çabası da Fransa'daki mülteciyi kıskandıracak cinsten.

GECENİN 2'SİNDE BAYRAK İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Görüntülerde gece saat 2 sularında bir kadın direğe tırmanmaya çalışarak metrelerce yukarıda asılı olan AK Parti bayraklarını indirmek istiyor. Çabasında başarılı olamasa da ortaya koyduğu mücadele oldukça fazla.

HAYRETLE İZLEDİLER


O sırada yoldan geçen birkaç vatandaş da kadının yapmaya çalıştığı şeyi izliyor.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 11:27
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