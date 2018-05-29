Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingini Akhisar Stadyumu'nda yaptı. Vatandaşlara yeni stattan memnun olup olmadıklarını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Şu stadın güzelliğine bak" dedi.
AKSİHARSPOR HAKETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'ın tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğini belirtip, "Marifet iltifata tabidir. Bunu başardılar ve gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandılar ve Akhisar'a getirdiler" diye konuştu. Akhisar Stadı'ndaki buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akhisarspor Yönetimi ve teknik ekibi de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akhisar'ın yeni stadının resmi açılışını yaptı.
AKSİHARSPOR HAKETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'ın tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğini belirtip, "Marifet iltifata tabidir. Bunu başardılar ve gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandılar ve Akhisar'a getirdiler" diye konuştu. Akhisar Stadı'ndaki buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akhisarspor Yönetimi ve teknik ekibi de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akhisar'ın yeni stadının resmi açılışını yaptı.
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