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Birileri laf yapar, biz icraat

’ın Manisa mitingine bu sezon futbolseverlerin hizmetine giren Akhisar Stadı ev sahipğlii yaptı

Birileri laf yapar, biz icraat
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingini Akhisar Stadyumu'nda yaptı. Vatandaşlara yeni stattan memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Şu stadın güzelliğine bak" dedi.

AKSİHARSPOR HAKETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'ın tarihinde ilk kez 'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğini belirtip, "Marifet iltifata tabidir. Bunu başardılar ve gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandılar ve Akhisar'a getirdiler" diye konuştu. Akhisar Stadı'ndaki buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akhisarspor Yönetimi ve teknik ekibi de yer aldı.


Cumhurbaşkanı Akhisar'ın yeni stadının resmi açılışını yaptı.
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