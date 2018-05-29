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’de bavuldan ceset çıktı

Başakşehir’de bavuldan ceset çıktı
İstanbul'da 'de erik toplamak isteyen çocuklar, dün yol kenarından iki valiz gördü. Mahalleliye haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, bavullarda parçalara ayrılmış halde ceset parçaları buldu. Ceset incelenmek üzere Kurumu morguna kaldırıldı.
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