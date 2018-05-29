İstanbul'da Başakşehir'de erik toplamak isteyen çocuklar, dün yol kenarından iki valiz gördü. Mahalleliye haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, bavullarda parçalara ayrılmış halde ceset parçaları buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Başakşehir’de bavuldan ceset çıktı
Etiketler: Başakşehir , adli tıp , İstanbul
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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