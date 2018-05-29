Balon çıktı!

Türkiye düşmanlığını her fırsatta ortaya atan Ermenistan'da psikolojinin de bozulduğu artık kesin. Ermenistan'da Türkiye sınırındaki Nor Amasia köyünün 100 metre üzerinde köpekbalığı şeklindeki balon görüldü. Köyde yaşayanlar büyük panikle askeri yetkilileri aradı. Türkiye'den gönderilen casus balonu olduğunu iddia eden köy sakinleri acil yardım talebinde bulundu. Köye gelen askerler, vurarak balonu düşürdü. Bazı ulusal yayın kuruluşlarında balonun Türkiye'den "keşif" için gönderildiği iddia edildi. Ancak istihbarat servisi yetkilileri, yaptıkları incelemenin ardından balonun Erivan'daki dükkanlarda satılan basit bir oyuncak olduğunu açıkladı. Daha sonra balonun köye yakın bir yerde oturan 8 yaşındaki çocuğa ait olduğu anlaşıldı. İstihbarat Servisi'nin açıklamasında balonun tehlike arz etmediği belirtildi.
Yetkililer, köylülerin tepkisinin son derece doğal olduğunu çünkü balonda kameranın olduğunu söyledi.
Yetkililer, köylülerin tepkisinin son derece doğal olduğunu çünkü balonda kameranın olduğunu söyledi.
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