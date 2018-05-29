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Altın kız

Altın kız
Büyükşehir Belediyesi sporcularından , kazandığı madalyaları koyacak yer bulamadı. Lastik kız, Portekiz'in Guimaraes şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş grubu tek bayanlar kategorisinde dünya 3.'sü oldu. Bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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