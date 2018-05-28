Sınırsız mesaj

Türkiye'nin AB üyeliğine bahaneler uydurarak taş koyan Avrupa'ya "Sınırları kaldırın" çağrısı bu kez 15 yaşındaki bir çocuktan geldi. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir grup AB Büyükelçisi 'Sınır ötesi işbirliği' kapsamında Edirne'yi ziyaret etti. Tarihi yerleri gezen heyet, daha sonra Edirne'den Bulgaristan'ın Svilengrad Köyü'ne geçti. Heyet, Edirneli 15 yaşındaki Berkin Kondal'ın, Svilengrad Kültür Merkezi'nde Türk ve Bulgar kültüründeki benzerlikleri tanıtan gösteride yaptığı konuşmadan çok etkilendi. Kondal, AB Büyükelçilerine şu mesajı verdi: "Sınırları kaldırarak ülkeleri birbirine yakınlaştırabiliriz. Benim bir dileğim var; sınır bölgelerinde yaşayan her çocuk ailesiyle birlikte komşu ülkeye rahatça seyahat edebilsin."
Kondal Edirne'den Bulgaristan tarafına sadece 3 kez geçtiğini belirtti.
Bir grup AB büyükelçisi, aileleriyle birlikte Selimiye Camisi'ne gitti. Tarihi camiyi inceleyen heyet, burada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Selva ÜNAL
Kondal Edirne'den Bulgaristan tarafına sadece 3 kez geçtiğini belirtti.
Bir grup AB büyükelçisi, aileleriyle birlikte Selimiye Camisi'ne gitti. Tarihi camiyi inceleyen heyet, burada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Selva ÜNAL
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