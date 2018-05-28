;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Umut Gamze’si
  2. Kayıp Lady

Sınırsız mesaj

büyükelçileri 'ın 'ne gitti. Bu sırada 15 yaşındaki Edirneli Berkin, “ ile Bulgaristan arasındaki sınırı kaldırın. Her çocuk ailesiyle birlikte komşu ülkeye rahatça seyahat edebilsin” dedi

Sınırsız mesaj
'nin üyeliğine bahaneler uydurarak taş koyan Avrupa'ya "Sınırları kaldırın" çağrısı bu kez 15 yaşındaki bir çocuktan geldi. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir grup AB Büyükelçisi 'Sınır ötesi işbirliği' kapsamında Edirne'yi ziyaret etti. Tarihi yerleri gezen heyet, daha sonra Edirne'den 'ın 'ne geçti. Heyet, Edirneli 15 yaşındaki Berkin Kondal'ın, Svilengrad Kültür Merkezi'nde Türk ve Bulgar kültüründeki benzerlikleri tanıtan gösteride yaptığı konuşmadan çok etkilendi. Kondal, AB Büyükelçilerine şu mesajı verdi: "Sınırları kaldırarak ülkeleri birbirine yakınlaştırabiliriz. Benim bir dileğim var; sınır bölgelerinde yaşayan her çocuk ailesiyle birlikte komşu ülkeye rahatça seyahat edebilsin."


Kondal Edirne'den Bulgaristan tarafına sadece 3 kez geçtiğini belirtti.



Bir grup AB büyükelçisi, aileleriyle birlikte 'ne gitti. Tarihi camiyi inceleyen heyet, burada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.



Selva ÜNAL
Etiketler: , , , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar