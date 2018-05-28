;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bebek katilleri
  2. Sınırsız mesaj

Umut Gamze’si

Umut Gamze’si
Oyuncu , sosyal sorumluluk projeleriyle hafızalara kazındı. Sık sık Afrika'daki çocuklara yardım götüren ve mültecileri ziyaret eden Özçelik, yardıma muhtaçlar için çırpındı. "Umuda Koşanlar" adını verdiği bir dernek kurup, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdı. Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, önceki akşam Pendik'te 11 kişilik Suriyeli Alalı ailesi ile iftar yaptı. Özçelik, "Ülkemizde mülteci olarak bulunan bir ailemizin evinde iftarımızı yaptık. Bu zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, buraya sığınmış kardeşlerimizin sesini duyurmak için organize edilmiş bir iftar aynı zamanda" dedi.

Etiketler:
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar