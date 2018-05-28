Oyuncu Gamze Özçelik, sosyal sorumluluk projeleriyle hafızalara kazındı. Sık sık Afrika'daki çocuklara yardım götüren ve mültecileri ziyaret eden Özçelik, yardıma muhtaçlar için çırpındı. "Umuda Koşanlar" adını verdiği bir dernek kurup, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdı. Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, önceki akşam Pendik'te 11 kişilik Suriyeli Alalı ailesi ile iftar yaptı. Özçelik, "Ülkemizde mülteci olarak bulunan bir ailemizin evinde iftarımızı yaptık. Bu zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, buraya sığınmış kardeşlerimizin sesini duyurmak için organize edilmiş bir iftar aynı zamanda" dedi.
Umut Gamze’si
Etiketler: gamze özçelik
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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