Primle çalışana da fazla mesai parası ödenir

Bir şirkette pazarlamacı olarak çalışıyorum. Maaşım asgari ücret + prim şeklinde. Prim sistemiyle çalışanların fazla mesai ücreti alamayacağı yönünde bir yazı okudum. Sizin yorumunuz nedir?
Prim usulü ile çalışan işçilerin de fazla mesai ücreti alacağı doğabilir. Bunun için belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekecektir.
Eşim doktor ve 12 senedir evliyiz. Eşim son derece cimri biri. Evlendiğimiz günden beri tüm birikimi ile mülk aldı, yatırım yaptı. Hiçbir sosyal harcama için para harcamak istemiyor. Lüks sitelerde evimiz olmasına rağmen, sıradan bir evde kiracı olarak oturuyoruz. Artık bu duruma dayanamıyorum. Defalarca konuştum, hiçbir çözüm bulamadım. Sizce eşimin cimriliğini boşanma sebebi olarak ileri sürebilir miyim? Eşimin henüz tapusu çıkmamış daireleri var. Bu daireler üzerinde de hakkım var mı?
Yargıtay vermiş olduğu kararlarda eşlerden birinin aşırı hesaplı olmasını 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma sebebi olarak değerlendirmekte, bu durum diğer eş için evlilik birliğini çekilmez hale getiriyorsa boşanmaya hükmedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2008/2- 695E sayılı kararında konuyla ilgili "Boşanma davasında; davacı vekili, davalının kavgacı ve geçimsiz bir yapısı olduğunu, davacının çalışırken maaşını, emekli olduktan sonra da emekli aylığını elinden aldığını, eline çok az bir para vererek onunla geçinmesini istediğini, tarafların uzun zaman önce birbirlerinden koptuğunu, iki yabancı insan gibi ayrı odalarda yaşamaya başladıklarını ileri sürerek, tarafların boşanmalarına, davacı lehine maddi, manevi tazminat takdirine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkeme "uzun yıllar eşinin aşırı hesaplı ve cimrilik ölçüsündeki tutumluluğuna dayanmak zorunda kalan kadının, ekonomik ve sosyal alanda özgür ve rahat yaşamak ve ekonomik şiddetten kurtulmak için açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği" yönünde karar tesis etmiştir. Boşanmanın gerçekleşmesi halinde, henüz tapusu çıkmamış daireler edinilmiş mallara katılma rejimine tabi ise, yani 2001 yılından sonra edinilmişse bu dairelerle ilgili de yarı yarıya katılma alınır.
Bir yangın tüpü üretim şirketinde çalışıyorken, makineye elimi kaptırdım. Makinenin yanında duran çuvallar nedeniyle kapatma düğmesine yetişemedim ve 4 parmağım koptu. İşverenim hastaneye gelerek benimle ilgilendi fakat daha sonrasında işten çıkışımı yaparak bir daha arayıp sormadı. Artık benzer bir işte çalışmam çok zor. Yıllarca emek verdiğim işverenimin beni silmesi de çok zoruma gitti. Nasıl bir dava açmalıyım? Haklarım nelerdir?
İşvereniniz iş kazası bildirimlerinizi yapmadı ise öncelikle iş kazasını SGK'ya bildirmelisiniz. SGK'ya bağlı müfettişler kaza mahalline gelerek olayın iş kazası olup olmadığını araştıracaktır.
Ayrıca iş kazasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne de bildirmelisiniz.
Bölge Müdürlüğü de kendi müfettişlerini göndererek iş kazasına dair maluliyet oranlarını belirleyecektir.
Maluliyet oranınız belirlendikten sonra işvereninize karşı maluliyetiniz nedeniyle çalışma gücünüzdeki kaybın bedeli olarak maddi tazminat, yaşadığınız acı ve üzüntünün bedeli olarak da manevi tazminat davası açabilirsiniz.
İşvereniniz gerekli bildirimleri süresi içinde yapmadığından bazı idari yaptırımlara maruz kalacaktır.
Ayrıca iş akdinizin feshi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatınızı alamadıysanız, bunları da talep edebilirsiniz.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Prim usulü ile çalışan işçilerin de fazla mesai ücreti alacağı doğabilir. Bunun için belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekecektir.
Eşim doktor ve 12 senedir evliyiz. Eşim son derece cimri biri. Evlendiğimiz günden beri tüm birikimi ile mülk aldı, yatırım yaptı. Hiçbir sosyal harcama için para harcamak istemiyor. Lüks sitelerde evimiz olmasına rağmen, sıradan bir evde kiracı olarak oturuyoruz. Artık bu duruma dayanamıyorum. Defalarca konuştum, hiçbir çözüm bulamadım. Sizce eşimin cimriliğini boşanma sebebi olarak ileri sürebilir miyim? Eşimin henüz tapusu çıkmamış daireleri var. Bu daireler üzerinde de hakkım var mı?
Yargıtay vermiş olduğu kararlarda eşlerden birinin aşırı hesaplı olmasını 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma sebebi olarak değerlendirmekte, bu durum diğer eş için evlilik birliğini çekilmez hale getiriyorsa boşanmaya hükmedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2008/2- 695E sayılı kararında konuyla ilgili "Boşanma davasında; davacı vekili, davalının kavgacı ve geçimsiz bir yapısı olduğunu, davacının çalışırken maaşını, emekli olduktan sonra da emekli aylığını elinden aldığını, eline çok az bir para vererek onunla geçinmesini istediğini, tarafların uzun zaman önce birbirlerinden koptuğunu, iki yabancı insan gibi ayrı odalarda yaşamaya başladıklarını ileri sürerek, tarafların boşanmalarına, davacı lehine maddi, manevi tazminat takdirine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkeme "uzun yıllar eşinin aşırı hesaplı ve cimrilik ölçüsündeki tutumluluğuna dayanmak zorunda kalan kadının, ekonomik ve sosyal alanda özgür ve rahat yaşamak ve ekonomik şiddetten kurtulmak için açtığı davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği" yönünde karar tesis etmiştir. Boşanmanın gerçekleşmesi halinde, henüz tapusu çıkmamış daireler edinilmiş mallara katılma rejimine tabi ise, yani 2001 yılından sonra edinilmişse bu dairelerle ilgili de yarı yarıya katılma alınır.
Bir yangın tüpü üretim şirketinde çalışıyorken, makineye elimi kaptırdım. Makinenin yanında duran çuvallar nedeniyle kapatma düğmesine yetişemedim ve 4 parmağım koptu. İşverenim hastaneye gelerek benimle ilgilendi fakat daha sonrasında işten çıkışımı yaparak bir daha arayıp sormadı. Artık benzer bir işte çalışmam çok zor. Yıllarca emek verdiğim işverenimin beni silmesi de çok zoruma gitti. Nasıl bir dava açmalıyım? Haklarım nelerdir?
İşvereniniz iş kazası bildirimlerinizi yapmadı ise öncelikle iş kazasını SGK'ya bildirmelisiniz. SGK'ya bağlı müfettişler kaza mahalline gelerek olayın iş kazası olup olmadığını araştıracaktır.
Ayrıca iş kazasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne de bildirmelisiniz.
Bölge Müdürlüğü de kendi müfettişlerini göndererek iş kazasına dair maluliyet oranlarını belirleyecektir.
Maluliyet oranınız belirlendikten sonra işvereninize karşı maluliyetiniz nedeniyle çalışma gücünüzdeki kaybın bedeli olarak maddi tazminat, yaşadığınız acı ve üzüntünün bedeli olarak da manevi tazminat davası açabilirsiniz.
İşvereniniz gerekli bildirimleri süresi içinde yapmadığından bazı idari yaptırımlara maruz kalacaktır.
Ayrıca iş akdinizin feshi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatınızı alamadıysanız, bunları da talep edebilirsiniz.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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