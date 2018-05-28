24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

CHP Lideri tarafından açıklanan beyanname, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu'na en sert tepki ise, gazeteci Nihat Genç'ten geldi.

Oda TV yazarı Genç, "CHP açılımlara doymuyor" başlıklı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

CHP Lideri'nin ihanet içerisinde olduğunu belirten Genç, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelen en büyük bela olduğunu yazdı.

"PKK YAZSA, BU KADARINI YAZABİLİRDİ"

CHP'nin HDP ile etnik pazarlık içerisinde olduğuna dikkat çeken Nihat Genç, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Utanmaz adam o bildiriyi PKK yazsa, bu kadarını yazabilirdi! Kansız ruhsuz cibilliyetsiz adam!

"SEZGİN'İN KÖPEĞİ OLMUŞSUNUZ"

Metnini tane tane okuduk, başımızdan aşağı kaynar sular döküldü, bu satırlarda bin kez cevap verildi, yeniden oturup ayrıntısıyla tek tek boş yere şuydu da efendim buydu da, Sezgin Tanrıkulu'nun köpeği olmuşsunuz, ne söylemişse tek tek yazmışsınız.

"ETNİK PAZARLIKLA KURULACAK MEMLEKETİN..."

Demek HDP'yle etnik pazarlık yapıp Tayyib'i devireceksiniz ha, etnik pazarlıkla kurtulacak memleketin ..ına koyum.

"SENİ DE PARTİNİN DE PAZARLIĞININ DA..."

Demek yeniden süreci bu sefer CHP başlatıyor, demek hendekler isyanlar PKK bombalar yine siyasetin kanlı pazarlığında.

Seni de partinin de pazarlığının da...

HDP'nin 'yüzde on'u olmadan nasıl olacakmış?

Ananın... olacak.

Ajanlar CHP'yi ele geçirmiş, bir de Kemalistmişler, bir de Atatürkçüymüşler, bir de Kuvay-ı Milliye'den gelen CHP'liymişler, bir de Cumhuriyet'i kuran partiymişler.

Ha de lan."