FETÖ'nün üst düzey teröristlerinden vatan haini Tuncay Opçin sosyal medyada dikkat çeken bir "PKK" mesajı paylaştı.

"PKK NEDEN EYLEM YAPMIYOR"

Terörist Tuncay Opçin, "Kan dökülmemesi, insanların ölmemesi elbette çok güzel. Ancak birileri bana PKK'nın eylemsizliğinin anlamlı bir açıklamasını yapabilir mi?" diye yazdı.

FETÖ VE PKK ORTAKLAR

Eli kanlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın birçok eylemi beraber gerçekleştirdikleri biliniyor. Teröristbaşı Gülen'in en çok önem verdiği isimlerin başında gelen üst düzey terörist Opçin'in bu paylaşımı 'kardeş' örgüte mesaj olarak görüldü.