;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. YSK'dan sandık açıklaması
  2. Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

'nün son umudu

’nün firari isimlerinden vatan haini , sosyal medya hesabından ortakları kanlı terör örgütü 'ya mesaj gönderdi.

FETÖnün son umudu PKK

'nün üst düzey teröristlerinden vatan haini sosyal medyada dikkat çeken bir "" mesajı paylaştı.

"PKK NEDEN EYLEM YAPMIYOR"
Terörist Tuncay Opçin, "Kan dökülmemesi, insanların ölmemesi elbette çok güzel. Ancak birileri bana PKK'nın eylemsizliğinin anlamlı bir açıklamasını yapabilir mi?" diye yazdı.

FETÖ VE PKK ORTAKLAR
Eli kanlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın birçok eylemi beraber gerçekleştirdikleri biliniyor. Teröristbaşı Gülen'in en çok önem verdiği isimlerin başında gelen üst düzey terörist Opçin'in bu paylaşımı 'kardeş' örgüte mesaj olarak görüldü.

Etiketler: , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 12:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar