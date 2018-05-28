Demirtaş’a CHP’li akını

CHP'nin HDP sevgisi, Selahattin Demirtaş'ın cezaevi ziyaret kayıtlarıyla doğrulandı. CHP'li onlarca milletvekilinin Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör suçundan tutuklu olan Demirtaş'ın ziyaretine gittiği anlaşıldı. Bu ziyaretler CHP'nin, Ağustos 2015'teki Hendek kalkışmalarından bu yana 'HDP'nin silahlı kanadı' olarak hareket eden PKK'nın çağrısına olumlu karşılık verdiği yorumlarına yol açtı.

HDP'LİLERDEN FAZLA GİTMİŞLER

Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li milletvekili sayısının HDP'lileri bile geçmiş olması bu yorumları destekliyor. SABAH'ın ulaştığı ziyaret kayıtlarına göre CHP'liler HDP milletvekillerinden bile fazla Demirtaş'ı ziyaret etti. CHP'den 16 milletvekili Demirtaş'a ziyaret gerçekleştirirken HDP'den 11 milletvekili Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Kandil'deki terör örgütü liderlerinden Cemil Bayık'ın 24 Haziran seçimlerinde birlik çağrısı yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı HDP'lilerden fazla ziyaret ettiği ortaya çıktı.

PKK'nın elebaşlarından Bayık, 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ün kurduğu CHP'ye yaptığı çağrıda HDP'nin baraj altında kalmaması gerektiğini belirtmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) HDP sevgisi, Selahattin Demirtaş'ın cezaevi ziyaret kayıtlarıyla doğrulandı. CHP'li onlarca milletvekilinin Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör suçundan tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın ziyaretine gittiği anlaşıldı. Bu ziyaretler CHP'nin, Ağustos 2015'teki Hendek kalkışmalarından bu yana 'HDP'nin silahlı kanadı' olarak hareket eden PKK'nın çağrısına olumlu karşılık verdiği yorumlarına yol açtı. Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li milletvekili sayısının HDP'lileri bile geçmiş olması bu yorumları destekliyor.

Selahattin Demirtaş, 5 Kasım 2016'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından da Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Demirtaş burada bir başka HDP'li Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta yatıyor.

HDP'Yİ BİLE SOLLADILAR

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı kayıtlara göre Selahattin Demirtaş'ı çok sayıda CHP'li ziyaret etti. Adalet Bakanlığı'nın kayıtları, Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'lilerin sayısının HDP vekilleri bile geçtiğini gösteriyor. 16 aydır bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde Demirtaş'ı 16 CHP'li milletvekili ziyaret ederken HDP'den ziyarette bulunan vekil sayısı 11'de kaldı.

Kayıtlara göre, Demirtaş'ı cezaevinde CHP'den şu milletvekilleri ziyaret etti: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce (1 kez), Öztürk Yılmaz (1 kez), Erdal Aksüngür (2 kez) İlhan Cihaner (1 kez), Mehmet Bekaroğlu (2 kez), Utku Çakırözer (1 kez), Eren Erdem (2 kez) Şenal Sarıhan (1 kez), Nurettin Demir (1 kez), Veli Ağbaba (1 kez), Necati Yılmaz (1 kez), Tuncay Özkan (1 kez), Sezgin Tanrıkulu (2 kez) Fikri Sağlar (1 kez), Orhan Sarıbal (1 kez) ve Ali Şeker (1 kez).

HDP'DEN ZİYARET EDENLER

Yine kayıtlara göre HDP'den Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden kişiler ise şunlar: Ahmet Yıldırım (2 kez), Celal Doğan (2 kez), Erol Dora (1 kez), Filiz Kerestecioğlu (1 kez), Hişyar Özsoy (2 kez), Meral Beştaş (1 kez), Mithat Sancar (2 kez), Nadir Yıldırım (1 kez), Pervin Buldan (3 kez), Mehmet Ali Aslan (1 kez), Garo Paylan (1 kez).

ZEYDAN'A GÖRE KURALLARA DAHA ÇOK RİAYET EDİYOR

Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de eşi Başak Demirtaş ve iki çocuğu da her açık görüşte ziyaret ediyor. "PKK'nın öyle bir gücü var ki, Türkiye'yi tükürüğüyle boğar" sözüyle tanınan Abdullah Zeydan ile birlikte kalan Demirtaş, sakin bir tutukluluk dönemi geçiriyor. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Demirtaş Zeydan'a göre kurallara daha çok riayet gösteriyor.

BAYIK'IN CHP'YE ÇAĞRISI

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kırmızı bültenle aradığı Cemil Bayık, CHP'ye yaptığı çağrıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kurulan ittifakın yıkılması için 24 Haziran'ın son şans olduğunu söylemiş ve CHP'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde olduğu gibi HDP'ye destek olmasını istemişti.

NAZİF KARAMAN/SABAH