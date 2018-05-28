Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvuru yapamayan adaylara bir hak daha tanındığını açıkladı.

İşte MEB'den yapılan o açıklama

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran tarihinde yapılacaktır.

Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8'inci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecektir.

Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecektir.

Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.