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'den ortaöğretim kurumları sınavı açıklaması

, 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ve zorunlu olmayan isteyen adayların katılabileceği LGS için ikinci bir başvuru hakkı tanıdı. İsteyenler bugün (28 Mayıs) başvuruda bulunabilecek.

MEBden ortaöğretim kurumları sınavı açıklaması

, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvuru yapamayan adaylara bir hak daha tanındığını açıkladı.

İşte MEB'den yapılan o açıklama

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran tarihinde yapılacaktır.

Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8'inci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında sistemi üzerinden başvurularını yapabilecektir.

Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecektir.

Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 09:57
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