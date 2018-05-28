Ramazan ayının sıcak havalara denk gelmesinden dolayı oruç tutan vatandaşlar biraz da olsa serinlemek için denize girmeyi düşünüyor. Fakat tereddüt ettikleri bir takım şeyler var. Peki denize veya havuza girmek orucu bozar mı?

HAVUZA / DENİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken denize girmek ağızdan mideye veya burundan genze su kaçırmamak şartıyla denize girmek orucu bozmaz. Banyo yapmak ve duş almak da orucu bozmayan şeylerdir. Denizde, havuzda ya da banyoda yıkanmak, boğaza su kaçmadığı sürece orucu bozmaz. Burundan genze ya da ağızdan mideye su kaçması ise orucu bozar. Bu durumda genze veya mideye su kaçmadan yüzmek mümkünse oruç için bir mahsur yoktur. Denize giren kişi yüzerken veya başını suya daldırdığında genzine ya da boğazına su kaçarsa orucu bozulmuş olur.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

Unutarak yemek içmek veya cinsî münasebette bulunmak orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda, bu işleri yapmaktan anında uzaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.