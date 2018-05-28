"SİYASET SERT BİR OKUL"
Siyaseti "sert bir okul ve bir şahsiyet sınavı" olarak tanımlayan Ünal, "Şu anda ana muhalefet Erdoğan düşmanlığı üzerinden ve AK Parti düşmanlığı üzerinden bir nefret dili üretiyor sürekli olarak. Durum böyle olunca muhalefete dönük konuşurken ister istemez, karşınızda düşmanca bir dil kullanan, Türkiye düşmanlarının kullandığı dili, içeride adeta bunun taşıyıcılığını yapan muhalefetle karşılaştığınızda ister istemez bazen sertleşebiliyorsunuz." diye konuştu.
İşte Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı! Anket sonuçları açıklandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevlerini icra eden Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında son anketlere göre AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.
"SİYASET SERT BİR OKUL"
Etiketler: AK Parti , Mahir Ünal , seçim , CHP , Recep Tayyip Erdoğan
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