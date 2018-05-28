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İşte Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı! Anket sonuçları açıklandı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevlerini icra eden , katıldığı bir televizyon programında son anketlere göre AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.

İşte Erdoğan ve Cumhur İttifakının oy oranı! Anket sonuçları açıklandı

"SİYASET SERT BİR OKUL"
Siyaseti "sert bir okul ve bir şahsiyet sınavı" olarak tanımlayan Ünal, "Şu anda ana muhalefet Erdoğan düşmanlığı üzerinden ve düşmanlığı üzerinden bir nefret dili üretiyor sürekli olarak. Durum böyle olunca muhalefete dönük konuşurken ister istemez, karşınızda düşmanca bir dil kullanan, Türkiye düşmanlarının kullandığı dili, içeride adeta bunun taşıyıcılığını yapan muhalefetle karşılaştığınızda ister istemez bazen sertleşebiliyorsunuz." diye konuştu.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 07:33
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