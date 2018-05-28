Kurla bizi vuramazsınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü durağı Isparta'ydı. Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda on binlerce kişiye seslendi. "24 Haziran akşamı ülkemiz önünde açılan yeni ufukları hep birlikte kutlayacağız inşallah" dedi. Şunları söyledi:
Bir numarayız: Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurt içi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7.4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız.
Yatırımlara devam edeceğiz: Biri 'Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız' diyor. Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz. Diyor ki, 'Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, 'Ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de.
Ey Bay Kemal: Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Cebinde paran var mı?' Ya Ispartalı'ya sor, Isparta Şehir Hastanesi'nde hayat nasıl diye bir sor. Biz ne dedik? Ey Bay Kemal, sen SSK'nın genel müdürü olduğu zaman o hastanelerin durumu neydi be, gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a gel. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel.
Gel bakalım: Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün.
ZULMÜ CESUR YÜREKLER AŞAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM'in 6. Geleneksel Üye İftarına katıldı. Erdoğan, "İnsanlığın emaneti Kudüs, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçek sahiplerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir zulüm ancak vicdanlı yüreklerin cesur mücadelesiyle aşılabilir" dedi.
Bir numarayız: Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurt içi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7.4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız.
Yatırımlara devam edeceğiz: Biri 'Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız' diyor. Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz. Diyor ki, 'Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, 'Ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de.
Ey Bay Kemal: Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Cebinde paran var mı?' Ya Ispartalı'ya sor, Isparta Şehir Hastanesi'nde hayat nasıl diye bir sor. Biz ne dedik? Ey Bay Kemal, sen SSK'nın genel müdürü olduğu zaman o hastanelerin durumu neydi be, gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a gel. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel.
Gel bakalım: Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün.
ZULMÜ CESUR YÜREKLER AŞAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM'in 6. Geleneksel Üye İftarına katıldı. Erdoğan, "İnsanlığın emaneti Kudüs, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçek sahiplerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir zulüm ancak vicdanlı yüreklerin cesur mücadelesiyle aşılabilir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.