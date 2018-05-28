Dünyanın gözü kulağı, Rusya'da oynanacak Dünya Kupası'nda odaklandı. Moskova'da 14 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan FİFA Dünya Kupası organizasyonu için geri sayım başladı. Güvenlik güçleri, önlemlerini arttırdı. Rusya'nın güzellikleriyle ünlü kızları da sporcular için "tehlikeli" sayıldı! Turnuvaya katılacak olan Nijerya Milli Takımı'nın Alman asıllı antrenörü Gernot Rohr, Rusya'nın çekici kızları nedeniyle korkuya kapıldı.
AJAN TEDBİRİ
Rohr, sporculara yönelik yasak listesi hazırladı. Futbolcularının Rusya'da önümüzdeki ay başlayacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası süresince Rus kızlarıyla seks yapmalarını yasakladı. Nijerya takımına tek bir istisna tanındı. Rohr, sadece milli takımın kaptanı John Obi Mikel'in uzun süre birlikte olduğu Rus kız arkadaşının kampa gelmesine izin verildiğini vurguladı. Alman teknik adamın Rus kadın önlemi, Nijeryalı futbolculardan çok Rus siyasileri kızdırdı. Rus yetkililer, Gernot Rohr'u, ülkelerine yönelik karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Hatta Rohr'un "Rus kadın yasağı"nın perde arkasında Almanya'nın olduğu yönünde yorumlar bile yapıldı. Moskova'daki sosyal paylaşım sitelerinde de Alman teknik direktör Gernot Rohr'a tepki yağdı. Rusya'da yapılacak Dünya Kupası için diğer katılımcı ülkeler de Rusya ile ilgili hazırlıklar yapmıştı. Örneğin Arjantin Futbol Federasyonu davranış kılavuzunda Nijerya'dan farklı olarak Rus kızlarıyla kazasız belasız nasıl iyi vakit geçirilebileceğini anlatmıştı. Daha önce İngiliz istihbarat uzmanı Anthony Glees, İngiliz futbolcuları güzel Rus kadınları konusunda uyararak, futbolcuların bal tuzaklarına düşerek şantaja maruz kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.
Alman antrenör Gernot Rohr
GÜVENLİK KUPASI
Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesi alarm düğmesine basıldı. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dünya Kupası'na gölge düşürebilecek olumsuz olayların yaşanmaması amacıyla alkol, silah satışı, ilaç gibi birçok ürün ve maddeye kısıtlama ve yasak getirildiği açıklandı. Ayrıca Rusya, komşu ülkelerin sınırlarında da güvenliği arttırdı.
AJAN TEDBİRİ
Rohr, sporculara yönelik yasak listesi hazırladı. Futbolcularının Rusya'da önümüzdeki ay başlayacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası süresince Rus kızlarıyla seks yapmalarını yasakladı. Nijerya takımına tek bir istisna tanındı. Rohr, sadece milli takımın kaptanı John Obi Mikel'in uzun süre birlikte olduğu Rus kız arkadaşının kampa gelmesine izin verildiğini vurguladı. Alman teknik adamın Rus kadın önlemi, Nijeryalı futbolculardan çok Rus siyasileri kızdırdı. Rus yetkililer, Gernot Rohr'u, ülkelerine yönelik karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Hatta Rohr'un "Rus kadın yasağı"nın perde arkasında Almanya'nın olduğu yönünde yorumlar bile yapıldı. Moskova'daki sosyal paylaşım sitelerinde de Alman teknik direktör Gernot Rohr'a tepki yağdı. Rusya'da yapılacak Dünya Kupası için diğer katılımcı ülkeler de Rusya ile ilgili hazırlıklar yapmıştı. Örneğin Arjantin Futbol Federasyonu davranış kılavuzunda Nijerya'dan farklı olarak Rus kızlarıyla kazasız belasız nasıl iyi vakit geçirilebileceğini anlatmıştı. Daha önce İngiliz istihbarat uzmanı Anthony Glees, İngiliz futbolcuları güzel Rus kadınları konusunda uyararak, futbolcuların bal tuzaklarına düşerek şantaja maruz kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.
Alman antrenör Gernot Rohr
GÜVENLİK KUPASI
Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesi alarm düğmesine basıldı. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dünya Kupası'na gölge düşürebilecek olumsuz olayların yaşanmaması amacıyla alkol, silah satışı, ilaç gibi birçok ürün ve maddeye kısıtlama ve yasak getirildiği açıklandı. Ayrıca Rusya, komşu ülkelerin sınırlarında da güvenliği arttırdı.
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