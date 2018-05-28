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Kirli tezgahlar bozulacak

lideri , seçimlerle ilgili konuştu: tarihin akışını değiştirecek. Kirli tezgahlar bozulacak. Güdük akıllıların anlayamayacağı hedeflerimiz var

Kirli tezgahlar bozulacak
Genel Başkanı , Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'ndeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bahçeli şunları söyledi: " 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Kirli tezgahlar bozulacaktır. Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgârla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik. İlke ve ülkülerimizden taviz vermedik. Her biri bir anıt olan, her biri bir destan gibi tarihe mal olan ülkücü şehitlerimizin ömürleri bu ifadelerime şehadet etmektedir. Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır. Bizim Kızılelma ülkümüz vardır."
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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