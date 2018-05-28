MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'ndeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bahçeli şunları söyledi: "Cumhur İttifakı 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Kirli tezgahlar bozulacaktır. Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgârla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik. İlke ve ülkülerimizden taviz vermedik. Her biri bir anıt olan, her biri bir destan gibi tarihe mal olan ülkücü şehitlerimizin ömürleri bu ifadelerime şehadet etmektedir. Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır. Bizim Kızılelma ülkümüz vardır."
Kirli tezgahlar bozulacak
MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerle ilgili konuştu: Cumhur İttifakı tarihin akışını değiştirecek. Kirli tezgahlar bozulacak. Güdük akıllıların anlayamayacağı hedeflerimiz var
Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , Cumhur İttifakı
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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