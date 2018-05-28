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’nin vaadi özerklik

CHP’nin vaadi özerklik
24 Haziran seçimlerine yönelik seçim beyannamesini önceki gün Ankara'da kamuoyuyla paylaştı. Ancak beyannamede daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine Kürt sorunu konusunda 'terör örgütü PKK ağzıyla' seçim vaatleri yer aldı. CHP'nin skandal beyannamesinde, aynı zamanda terör örgütünün talepleri arasında da yer alan 'özerklik' ve 'Meclis'te Hakikatleri Araştırma Komisyonu" vaadi dikkat çekti. CHP, tartışmalı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekinceleri kaldırma sözü verdi. Beyannamede ne FETÖ ne de PKK'yla mücadelenin adı geçmedi. Öte yandan dün İzmir'de seçmenlerine hitap etti. "Tatile gitmeyin, sandığa gidin" dedi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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