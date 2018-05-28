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İMSAKİYE RAMAZAN
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'Kim'sin sen !

Kimsin sen !
Nükleer füze denemeleri ile dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Young'un 'da görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak işin gerçeği oldukça ilginçti. Singapur'da turlayan Kim değil, ona kardeşinden dahi daha çok benzeyen Çin asıllı Avustralya vatandaşı Howard idi. , halkın şaşkın bakışları arasında birbirinden ilginç pozlar verdi. En büyük hayalinin de Kim ile tanışmak olduğunu söyledi!
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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