Kahraman Tombi

Öğrencilerin sevgilisi "Tombi" kitap kahramanı oldu. İzmir'de Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri tarafından sınıfta bakılan kedi Tombi, öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun hazırladığı kitap serisinde sınıf arkadaşlarıyla maceradan maceraya koşuyor. "Tombi Şanlıurfa'da" adlı ilk kitabının basımı tamamlanırken, yakında satışa çıkacak kitapta, "Tombi" ve sınıf arkadaşları, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini, yöresel yemeklerini, coğrafi ve iklim koşullarını öğreniyor. İvaşçu, "Çocukların ikinci dönem başarıları arttı. Çünkü Tombi ile çok güzel bir uyumları var. Tombi'nin okul bahçesinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan macerası, bu serüvenle devam ediyor. Kitaplardan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarına bağışlanacak. Bir fon oluşturacağız ve onların tedavileri, beslenme masrafları karşılanacak" dedi.
Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, kedi sayesinde öğrencilerinin başarı oranlarının arttığını belirtti.
Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, kedi sayesinde öğrencilerinin başarı oranlarının arttığını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.