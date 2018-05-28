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Kahraman

’de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı ve hikayesiyle ilgi çeken “” adlı kedi, bir çocuk kitabı serisinin baş kahramanı oldu. Elde edilecek gelir sokak hayvanları için kullanılacak

Kahraman Tombi
Öğrencilerin sevgilisi "Tombi" kitap kahramanı oldu. 'de Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri tarafından sınıfta bakılan kedi Tombi, öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun hazırladığı kitap serisinde sınıf arkadaşlarıyla maceradan maceraya koşuyor. "Tombi Şanlıurfa'da" adlı ilk kitabının basımı tamamlanırken, yakında satışa çıkacak kitapta, "Tombi" ve sınıf arkadaşları, 'nın tarihi ve turistik yerlerini, yöresel yemeklerini, coğrafi ve iklim koşullarını öğreniyor. İvaşçu, "Çocukların ikinci dönem başarıları arttı. Çünkü ile çok güzel bir uyumları var. Tombi'nin okul bahçesinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan macerası, bu serüvenle devam ediyor. Kitaplardan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarına bağışlanacak. Bir fon oluşturacağız ve onların tedavileri, beslenme masrafları karşılanacak" dedi.


Öğretmen , kedi sayesinde öğrencilerinin başarı oranlarının arttığını belirtti.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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