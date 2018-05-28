Katil ısıtıcı

İzmir'de geçen yıl 28 Kasım'da evlerinde ölü bulunan Yunus Emre (3) ve Irmak oral (6) kardeşlerin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Elektrikli ısıtıcının çalıştığı 5 metrekarelik evde ölü bulunan iki kardeşten Yunus Emre oral'ın 'yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda kalmasına bağlı hipertermi' sonucu öldüğü ortaya çıktı. 6 yaşındaki Irmak'ın kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemezken, incelemenin devam ettiği öğrenildi.





Ceyhan TORLAK