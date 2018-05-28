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Acı senaryo!

dizisinde rol alan oyuncu , motosiklet sında hayatını kaybetti. Sanatçı arkadaşları, üzüntülerini dan dile getirdi...

Acı senaryo!
Motosiklet tutkunu ünlü oyuncu trafik sında yaşamını yitirdi. Ölümü şok etkisi yarattı. Kaza dün Ümraniye'de meydana geldi. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Arda Öziri (40) motosiklet kazası geçirdi. Dizide Selçuklu komutanını canlandıran Öziri, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan sevenlerini yıkıldı.


'GİTME' DEDİM DİNLEMEDİN
Öziri'nin kaza öncesi Şampiyonlar Ligi final maçını birlikte izlediği arkadaşı Cengiz Çolak, da "Benim canım dostum arkadaşım, sırdaşım. Kal dedim sana, gitme dedim. Meğer Azrail seni yolda bekliyormuş. Ölüm sana hiç yakışmadı kıymetlim. Yanımda gittin uyudum uyandım. Artık yoksun. Çok üzgünüm acayip üzgünüm"diye yazdı. Diğer oyuncu arkadaşları da üzüntülerini twitter'da dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Oyunculuk" mezunu Arda Öziri, Kınalı Kar, Aşkın Bedeli, Dadı, Akasya Durağı ve Ah Be İstanbul gibi çok sayıda filmde rol almıştı.


Ünlü oyuncunun kaza yaptığı motosiklet kullanılamaz hale geldi.

SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU
RIZA KOCAOĞLU: Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız 'yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: Canım kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri'yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin..

​TİMUR ACAR : Nasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim.

​GONCA VUSLATERİ : Arda Öziri.... Allah rahmet eylesin.. :( Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.


Furkan KARA
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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