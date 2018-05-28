;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü
  2. Milli Savunma Bakanlığı personel alım ilanları 2018

Erdoğan'a desteğini açıkladı

'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 'ı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

HÜDA PAR Erdoğana desteğini açıkladı

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek , parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 'nin adayı 'ı destekleme kararı alındı.

Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

Etiketler: , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar