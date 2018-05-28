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'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

Genel Başkanı 'nun içinde bulunduğu konvoya 'de saldırı düzenleyen ve bir jandarma erinin şehit edilmesine neden olan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlunun konvoyuna saldıran PKKlı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Genel Başkanı 'nun içinde bulunduğu konvoya 'de saldırı düzenleyen ve bir jandarma erinin şehit edilmesine neden olan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA ARTVİN'DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybaşı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir." denildi

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:38
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