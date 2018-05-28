Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er, Astsubay ve Uzman Çavuş personel ilanları 2018

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çeşitli pozisyonlarda askeri personel alımı yapacağını ilan etti.

MSB tarafından yayımlanan askeri personel alım ilanlarında yer alan açık pozisyonları, bu pozisyonlar için belirlenen eğitim, yaş ve diğer şartları ve başvuru sürecine dair tüm bilinmesi gerekenleri siz okuyucularımıza aktarıyoruz.

MSB ASKERİ PERSONEL ALIM İLANLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirileceği açıklanan askeri personel alım ilanlarında Sözleşmeli Er, Öğretmen ve Hukuk Sınıfı Astsubay, Muvazzaf Astsubay alım ilanları bulunuyor. Bu alım ilanlarının dışında ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş alımı için ilanda yer alıyor ancak bu alım ilanlarına dair başvuru sayfasına bakanlığın internet sayfası üzerinden ulaşılamıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Askeri personel alım ilanlarında başvuru yapacak adayların, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan koşullara haiz olmaları gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Alım yapılacak askeri personel branşına göre belirlenen eğitim seviyesini karşılamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak ve ilanlarda yer alan tüm özel şartları sağlamak ve talep edilen yaş aralığında bulunmak.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.

İLANLARA DAİR DETAYLAR

Milli Savunma Bakanlığı'nca yayımlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek askeri personel alım ilanlarına dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

HUKUK VE ÖĞRETMEN SINIFI ASTSUBAY ALIM İLANI

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bir ilan ile Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında muvazzaf statüde Öğretmen ve Mühendis sınıfı subay olarak istihdam edileceği bildirildi.

İlana dair yayımlanan kadro detaylarına göre,

Öğretmen Sınıfı Subay Alımı Branşları; Arapça, Bilgisayar, Eğitim Bilimleri, Farsça, Felsefe, Fizik, Hukuk, İktisat, İngilizce, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Kimya, Kütüphane, Lojistik, Matematik, Otomotiv, Psikoloji, Rusça, Sıhhi Tesisat, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uçak, Uluslararası İlişkiler, Yapı.

Mühendisi Sınıfı Subay Alımı Branşları; Yazılım, Uçak, Otomotiv, Mekatronik, Makine, İnşaat, Harita, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı, yayımladığı bir ilan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere çeşitli sınıflarda Muvazzaf Astsubay alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanan İlana göre, Muharip Sınıflar ve Yardımcı Sınıflar olmak üzere iki ayrı sınıftan astsubay alımı yapılacağı açıklandı.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığının resmi web adresi aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu sözleşmeli er alımı yapılacağı bildirildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI

Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı bir ilan ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er, uzman onbaşı ve uzman çavuş pozisyonlarına alım yapacağını ilan etmişti.