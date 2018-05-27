MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi dün Ankara'da açıkladı. Bahçeli, önce beyannamedeki vaatleri anlattı. "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması seçim beyanımızdır" dedi. Bahçeli daha sonra da gündemi değerlendirdi. Şunları söyledi: "Sanal darbe, gezi olayları, çukur oyunları ile başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Amaç bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz'da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Döviz yükselmesini kullanmak isteyenlerin alayı vatan hainidir. Şer güçler ne yapsalar yararsız ve nafiledir. Türk Milleti 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracaktır."
Türkiye dövizle kurulmadı
Bahçeli seçim bildirgesini açıkladı. Dövizdeki hareketliliğe sert çıktı: Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Bunu kullanmak isteyenlerin alayı, vatan hainidir...
Etiketler: Devlet Bahçeli , döviz , MHP , 15 Temmuz , Ankara
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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