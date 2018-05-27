Rusya'da oynanacak 2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler kadrolarındaki oyuncularla çalışmalara başladı. Nijerya milli takımı antrenörü Gernot Rohr ise oyuncularına ilginç bir uyarı yaptı. Rohr, oyuncularına "Şampiyona esnasında kampa kesinlikle Rus kadın getirmeyeceksiniz. Onlarla ilişkiye girmenizi yasaklıyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde ise Arjantin Futbol Federasyonu, Rus kızlarıyla kazasız belasız nasıl iyi vakit geçirilebileceğini anlatmıştı. İngiltere de şampiyona kılavuzunda Rusya'da dikkatli davranılması uyarısında bulunmuştu. En ufak taşkınlığın hapiste noktalanabileceğini hatırlatmıştı.
Rus kadın ambargosu
Etiketler: Rusya , İngiltere , Nijerya , Dünya Kupası
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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