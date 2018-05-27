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Rus kadın ambargosu

Rus kadın ambargosu
Rusya'da oynanacak 2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler kadrolarındaki oyuncularla çalışmalara başladı. milli takımı antrenörü Gernot Rohr ise oyuncularına ilginç bir uyarı yaptı. Rohr, oyuncularına "Şampiyona esnasında kampa kesinlikle Rus kadın getirmeyeceksiniz. Onlarla ilişkiye girmenizi yasaklıyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde ise Arjantin Futbol Federasyonu, Rus kızlarıyla kazasız belasız nasıl iyi vakit geçirilebileceğini anlatmıştı. de şampiyona kılavuzunda 'da dikkatli davranılması uyarısında bulunmuştu. En ufak taşkınlığın hapiste noktalanabileceğini hatırlatmıştı.
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