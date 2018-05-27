;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Biz George'un Soros'un değil Allah'ın kuluyuz

'yi Akdeniz'de kuşatmak istiyor

'li düşünce kuruluşu CSIS, yayımladığı bir raporla 'dan 'yi 'tan başlayarak kuşatmasını ve 'de bulunan enerji kaynaklarını gasp etmesini istedi. Adaya asker çıkarma önerisinin de yer aldığı raporda Türkiye karşıtı bir ittifak kurulmasına işaret edildi.

ABDnin kirli Türkiye planı

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK için tasarladığı Akdeniz'e uzanan terör koridoru projesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla akamete uğrayan 'nin yeni hedefinin, 'yi 'tan kuşatarak gazına konmak olduğu ortaya çıktı. Amerikan siyasetine yön veren düşünce kuruluşlarından Centre for Strategic & International Studies (CSIS), yayımladığı 'ABD'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik demirleyişini restore etmek' başlıklı raporla, Trump yönetiminden bölgedeki enerji havzasını gasp etmek için tehlike olarak gördüğü Türkiye'yi engellemesini istedi. Washington'a Kıbrıs'tan Türkiye'yi kuşatma görevi verilen raporda; 'Kıbrıs'a asker çıkarılması', 'Pentagon'un Ortadoğu operasyonlarında adadaki İngiliz üssünün kullanılması' ve 'Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs-Mısır paktının kurulması' önerilerine yer verildi.

İşte haberin ayrıntıları...

Etiketler: , , , ,
  • 27 Mayıs 2018, Pazar 09:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar