Suriye'de terör örgütü PYD/PKK için tasarladığı Akdeniz'e uzanan terör koridoru projesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla akamete uğrayan ABD'nin yeni hedefinin, Türkiye'yi Kıbrıs'tan kuşatarak Doğu Akdeniz gazına konmak olduğu ortaya çıktı. Amerikan siyasetine yön veren düşünce kuruluşlarından Centre for Strategic & International Studies (CSIS), yayımladığı 'ABD'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik demirleyişini restore etmek' başlıklı raporla, Trump yönetiminden bölgedeki enerji havzasını gasp etmek için tehlike olarak gördüğü Türkiye'yi engellemesini istedi. Washington'a Kıbrıs'tan Türkiye'yi kuşatma görevi verilen raporda; 'Kıbrıs'a asker çıkarılması', 'Pentagon'un Ortadoğu operasyonlarında adadaki İngiliz üssünün kullanılması' ve 'Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs-Mısır paktının kurulması' önerilerine yer verildi.



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