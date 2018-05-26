Gezi olaylarının perde arkası

Taksim'de birkaç ağacın kesilmesi gerekçesiyle denenmek istenilen Gezi Kalkışması'nın bugün 5. yıl dönümü... 27 Mayıs 2013'te başlayan olaylarda, Taksim Gezi Parkı'ndaki boş alanda yapımı düşünülen Topçu Kışlası için bölgedeki birkaç ağaç kesilmesi ve yerine yaklaşık 150 ağaç dikilmesi bahane edilerek hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma denendi.



Başlangıçta, çevre duyarlılığıyla bir kaç İstanbul'un gündeme getirdiği ağaç kesilmesi meselesi, yasadışı örgütler ve onların uluslararası bağlantılarının devreye girmesiyle 79 ilde AK Parti hükümeti aleyhine protesto gösterilerine dönüştü. Sadece Bingöl ve Bayburt'ta Gezi eylemi düzenlenmezken, İstanbul'da iş makinalarıyla Taksim Meydanı'nı günlerce halka kapatan göstericiler, AKM binasını terör örgütlerinin flama ve bayraklarıyla kapattı.

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR

İ.Ü. Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gezi olayları ve 17 Aralık sürecini de kapsayan dönemde Türkiye toplamda 156,8 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Gezi olayları başlamadan önce borçlanma faizi Türkiye'de 4,61 idi. O dönemde faiz oranının tarihsel olarak, Türkiye tarihinin en düşük oranına inmişti. Sonuçta bağımsızlığa operasyon Gezi Parkı kalkışması Türkiye'de, repo ihale faizi %4,5'den %10'a yükseltmiş, marjinal fonlama faizi %7,5'den %12'ye çıkarmıştır." dedi.