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Pol'iz' aranıyor!

’de memuru S.E., ekip aracına aldığı P.T.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Taraflar birbirini suçladı. Mahkeme, kayıtları ve kadının elbisesindeki örneklerinin incelenmesini kararlaştırdı

Poliz aranıyor!
Polis tecavüzünü ve çözecek. Olay 6 Ocak'ta 'de yaşandı. 28 yaşındaki P.T., Taksim'deki eğlencenin ardından eve gitmek üzere Beylikdüzü'ne döndü. S.E. ve R.Y. adlı memurları genç kadına 'Seni evine bırakalım' dedi. Teklifi reddeden kadın, ısrar üzerine arka koltuğa oturdu. S.E., kadını evine çağırdı. 'Hayır' cevabını aldı. S.E "Artık dayanamıyorum" diyerek arka koltuğa geçti. Genç kadına tecavüz etti. P.T. şikayetçi oldu. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar hapis istenen polis tutuklandı. İlk duruşma dün görüldü.

'ÖPÜŞÜRKEN RIZASI VARDI'
P.T. ile geçen yıl kurban bayramında tanıştığını ve bir süre whatsapp'tan yazıştıklarını ileri süren S.E., arka koltuğa geçtiğini doğruladı ancak tecavüz iddiasını reddetti. "Kendisine güvenerek öpüştüm. Sonra hakkımda şikayetçi oldu. Öpüşürken rızası vardı. Bunun dışında bir şey olmadı. Olay tuzaktır" dedi. Diger polis R.Y. ise özetle, "Cinsel olarak birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum. Ancak müşteki bağırmadı. Yardım da istemedi." diye konuştu.

'KARŞI ÇIKMAYA ÇALIŞTIM'
S.E.'nin önceden tanıştıkları iddiasını reddeden P.T., "Öpmeye çalıştı. Karşı ya çalıştım. Beni koltuğa doğru itti ve bastırdı. Ben de ellerimle kendisini itmeye çalıştığımdan başka bir şey yapamadım. Rızamla öpüşmedim, cinsel birliktelik yaşamadım" diyerek kendisine tecavüz edildiğini anlattı. S.E.'nin P.T. ile yazıştığını iddia ettiği tarih aralığının belirlenmesi için BTK'dan HTS kayıtları ve mesaj dökümlerinin istenmesine, ayrıca P.T.'nin emniyetteki kıyafetlerinde herhangi bir DNA analizi yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verildi.




Genç kadın, psikolojik destek almaya başladı. Yaşadığı kabusu unutmaya çalışıyor.

OSMAN ASİLTÜRK
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