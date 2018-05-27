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No bu şimdi!

Ünlü aktör Robert De Niro, ABD Başkanı’na sert çıktı. Trump ile eşi Melania’nın, ortağı olduğu Nobu restoran zincirleri ile otellerine girmesini yasakladı. “Neyi sevip sevmediği umurumda değil. Onun Nobu restoranlarında yemek yemesine asla izin vermeyeceğim. Eğer benim olduğum yere girerse hemen oradan uzaklaşırım” açıklamasını yaptı

No bu şimdi!
ABD Başkanı , koltuğa oturduğu günden beri hep skandalların içinde yer aldı. Önce başkanlık seçimine Rus ajanların karıştığı iddiası gündemi salladı. Bu yüzden Trump'ın çevresinde bulunan çok sayıda isim görevden alındı. Bir süre önce de porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı skandal birliktelik ortaya çıktı. Hatta ABD Başkanı'nın bu skandalı kapatması için Daniels'e rüşvet verdiği saptandı. Trump, siyasi kararlarıyla da krizleri patlattı! İşte ABD Başkanı bu kez Oscarlı oyuncu Robert De Niro'nun hedefinde yer aldı. Hollywood'un ünlü aktörlerinden Robert De Niro (74), ABD Başkanı Trump ile ilgili şok bir açıklama yaptı. Daha önce de Trump hakkındaki eleştirilerini sert bir dille sosyal medya üzerinden paylaşan De Niro, ABD Başkanı'nın, sahibi olduğu Nobu restoranlarına ve Nobu otellerine girmesini yasakladı.

'O BİR SERSERİ'
Ünlü aktör, "Trump'ın neyi sevip sevmediği umrumda değil. Eğer benim yemek yediğim bir restorana o ve eşi girerse hemen oradan uzaklaşırım. Onun Nobu'da yemek yemesine asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. De Niro, 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimleri sırasında da Trump için sert ifadeler kullanmıştı. Sosyal medya üzerinden "O bir serseri, o bir domuz ve sahtekar" benzeri mesajlar paylaşmıştı.


Robert De Niro, ünlülerin Japon şefi ile büyük bir ortaklığa imza attı. Hem rostoran hem de otel zincirleri açtı. İkilinin Avrupa'daki ilk oteli de Londra'da geçen yıl hizmete başladı. 1994 yılında 'ta bir otel açtıktan sonra günümüze kadar ortaklıklarını geliştiren ve birbirlerinden hiç kopmayan ikili, Nobu Shoreditch Otel ile altıncı otellerine kavuşmuş oldu. İkili, 2018 ve 2019'da 6 yeni otel açmayı planlıyor.


Donald Trump ile eşi Melania Trump, dünyanın en lüks ve pahalı mekanları orasında gösterilen Nobu'ya alınmayacak.
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