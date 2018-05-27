İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde istediği kamuoyu desteğini alamayan Meral Akşener'in gittiği her ilde meydanlarda yaşanılan hayal kırıklığı dikkatlerden kaçmıyor. İyi Parti milletvekili aday listeleri belirlenirken ciddi sıkıntılar yaşamış ve başta kurucular kurulundan Yusuf Halaçoğlu olmak üzere Meral Akşener'e isyan ederek partiden istifa etmişti.
Meral Akşener Aydın'da boş meydana seslendi
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde istediği kamuoyu desteğini alamayan Meral Akşener'in gittiği her ilde meydanlarda yaşanılan hayal kırıklığı dikkatlerden kaçmıyor. İyi Parti milletvekili aday listeleri belirlenirken ciddi sıkıntılar yaşamış ve başta kurucular kurulundan Yusuf Halaçoğlu olmak üzere Meral Akşener'e isyan ederek partiden istifa etmişti.
Etiketler: meral akşener , Aydın , İyi Parti , İstasyon Meydanı
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