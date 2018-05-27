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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 27 Mayıs Darbesi'yle ilgili skandal açıklama

'da boş meydana seslendi


Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı , mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde istediği kamuoyu desteğini alamayan Meral Akşener'in gittiği her ilde meydanlarda yaşanılan hayal kırıklığı dikkatlerden kaçmıyor. İyi Parti milletvekili aday listeleri belirlenirken ciddi sıkıntılar yaşamış ve başta kurucular kurulundan Yusuf Halaçoğlu olmak üzere Meral Akşener'e isyan ederek partiden istifa etmişti.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 18:22
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