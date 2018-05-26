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Yüzde yüz yerli elektromanyetik silah için imzalar atıldı

Barut yerine elektromanyetik alan kullanarak ateşlenen ve geleceğin silahı olarak bilinen "elektromanyetik silah" için harekete geçildi.

Bilim kurgu filmlerinde ve bilgisayar oyunlarında görülen, barut ya da kimyasal yerine elektromanyetik alanın kullanıldığı silahlar için Türkiye'de çok önemli bir adım atıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri A.Ş. arasında "Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Saha Prototipi Tedarik Projesi Sözleşmesi" imzalandı. SSM'de gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Müsteşar Prof. Dr. İsmail Demir, elektromanyetik fırlatma sisteminin geleceğe dönük kritik teknolojiler arasında yer aldığını, dünyada şu anda az sayıda ülkenin bu sistem üzerinde çalıştığını söyledi.

  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 07:34
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