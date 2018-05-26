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'e 'de miting şoku

İP'in cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, 'de yaptığı mitingde karşısında sadece 2 bin 500 kişiyi görünce şoka girdi.

Akşenere Kayseride miting şoku

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olan , 'de yaptığı miting nedeniyle şoka girdi. Meydanda büyük bir kalabalık toplanacağını düşünen Akşener, alana geldiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Miting alanında sadece birkaç bin kişi olduğunu gören Akşener, miting saatini bir saat ötelemesine rağmen başarılı olamadı.

Akşener'i Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda sadece 2 bin 500 kişi dinledi. Alandaki kişi sayısının az olması nedeniyle mitingi kısa kesen Akşener, sosyal medyada alay konusu oldu.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 07:21
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