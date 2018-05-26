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'cü yurt dışına kaçarken yakalandı

'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin avukatı ve avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması davasının sanığı , 'a çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.

FETÖnün o ismi kaçarken yakalandı

Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması davasının sanıkları arasında yer alan Odabaşı, 'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Odabaşı'nın davanın görüldüğü Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

2005-2015 yılları arasında 'nün yayın organı Zaman gazetesinin avukatı olarak görev yapan Odabaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtildi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 07:58
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