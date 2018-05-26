Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması davasının sanıkları arasında yer alan Odabaşı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Odabaşı'nın davanın görüldüğü Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
2005-2015 yılları arasında FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin avukatı olarak görev yapan Odabaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtildi.
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