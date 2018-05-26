Weinstein’e ‘kelepçe’

Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'in aralarında Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu 70 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. 66 yaşındaki yapımcı, dün New York polisine teslim oldu. Gözaltına alınan Weinstein kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 1 milyon dolar kefalet ödemesine ve GPS cihazıyla takip edilmesine karar verdi. Weinstein dışarıda olduğu sürece elektronik kelepçe takacak.