Erdoğan’a izin yok, HDP ve Müslüm’e var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Köln'de gerçekleştirilen demokrasi mitingine video konferansla katılmasına izin vermeyen Almanya YPG 'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm 'e ise izin verdi. Müslüm, Köln'de 22 Haziran'da yapılacak toplantıya video konferansla katılarak konuşacak. Eski UETD Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, batı ülkelerinin bir çoğunun Türkiye'de yapılan her seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme fırsatı olarak görmeye devam ettiğini belirterek, "Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde 1 Kasım seçimlerinde başlayan, 16 Nisan referandum sürecinde tavan yapan Erdoğan düşmanlığı, Avrupa'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti'nin ittifak halinde HDP , CHP ve İP gibi muhalefet partilerine açıktan destek vermesiyle dikkat çekiyor" dedi.Asiye Bilgin, yurt dışında yaşayan 3 milyonu aşkın seçmenin yarısının Almanya'da yaşadığını hatırlatarak, şunları söyledi:"Köln'de 15 Temmuz darbe girişimini lanetlemek için toplanan vatandaşlara video konferans ile seslenmek isteyen Sayın Cumhurbaşkanımıza bir gecede Federal Anayasa Mahkemesi kararı ile engel getirilmesi, daha sonra Federal Dışişleri Bakanlığı notası ile AK Partili hükümet yetkililerine seçimlerden üç ay öncesine kadar Almanya'da seçim çalışması yapma yasağı getirilmesi, Almanya gibi Türkiye'ye demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkan bir ülkenin ne denli çifte standart ve antidemokratik uygulamalar içine girdiğini gösteriyor."

"HDP ve CHP Avrupa'daki seçim çalışmalarını SPD, Sol Parti ve Yeşiller Partisi milletvekillerinin katılımı ile sürdürmeye devam ediyor. Köln, 22 Haziran'da Salih Muslim'in video konferans ile bağlantı kuracağı, HDP'li Ahmet Yıldırım'ın katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 24 Haziran seçimlerinden kısa süre önce terör propagandası yapılacak olan bu etkinlik ile şimdiye kadar Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini karış karış dolaşan 12 HDP milletvekilinin seçim çalışmalarını terörist ele başının katılımı ile taçlandırmak istediği aşikar."Almanya'nın Köln şehrinde 15 Temmuz darbe girişimini protesto mitinginde programda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans bağlantısına, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından izin verilmedi.