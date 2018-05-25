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'dan 'Sairun İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr'a tebrik telefonu

Erdoğan, 'taki lerde en yüksek oyu alan 'Sairun' İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğandan Es Sadra tebrik telefonu

, 'taki lerde en yüksek oyu alan 'Sairun' İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta 'ın mağlup edilmesinin ardından 12 Mayıs'ta yapılan lerin sonuçlarının tüm Iraklılar için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine büyük önem verdiğini belirttiği telefon görüşmesinde, Irak'ta seçimleri müteakiben hükümetin kurulmasında da Mukteda es-Sadr'a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı Türkmenlerin Kerkük'teki seçimlerde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiğini ve bunun da kendilerini mağdur ettiğinden bahsettiklerine değinerek, Mukteda es-Sadr'dan söz konusu usülsüzlerin tespiti ve düzeltilmesi için gerekli desteği vermesini istedi. Mukteda es Sadr da, Irak'ta Türkmenler dahil tüm kesimlerin haklarının korunacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'Sairun' İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladılar.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 23:41
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