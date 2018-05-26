Polis'İyi' parti

Sivas'ta İYİ Partililer birbirine girdi. Olay önceki gün akşam saatlerinde İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti 5'inci sıra milletvekili adayı Hüseyin Gülhan ve beraberindekiler parti binasına geldi. Bir süre sonra Gülhan ve beraberindekilerle, parti binasındaki kişiler arasında kavga çıktı. Burada çıkan kavgada, Fuat Ü., Mustafa B. ve İbrahim Emre K., hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
BİRBİRLERİYLE GEÇİNEMİYORLAR
Kavgaya karışan milletvekili adayı Gülhan ile E.G., B.K.G. ve C.G. ise polis merkezine götürüldü. Tartışmanın partililer arasında milletvekili adayının sıralamadaki yeri nedeniyle çıktığı iddia edildi. Olayı görenler ise "Daha iki günlük partide birbirleriyle geçinemiyor bunlar" yorumunu yaptı.
BİRBİRLERİYLE GEÇİNEMİYORLAR
Kavgaya karışan milletvekili adayı Gülhan ile E.G., B.K.G. ve C.G. ise polis merkezine götürüldü. Tartışmanın partililer arasında milletvekili adayının sıralamadaki yeri nedeniyle çıktığı iddia edildi. Olayı görenler ise "Daha iki günlük partide birbirleriyle geçinemiyor bunlar" yorumunu yaptı.
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