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O kızlar tutuklandı

O kızlar tutuklandı
Batman'da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşları İ.D'nin iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven 3 kız, gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli saldırganlar adliyeye sevkedildi. Görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlayan H.Ö., serbest bırakıldı. R.Y. ve E.K. ise tutuklandı. Zanlılar, "Bir anlık sinirle yaptık" dedi.
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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