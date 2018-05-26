O kızlar tutuklandı

Batman'da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşları İ.D'nin iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven 3 kız, gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli saldırganlar adliyeye sevkedildi. Görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlayan H.Ö., serbest bırakıldı. R.Y. ve E.K. ise tutuklandı. Zanlılar, "Bir anlık sinirle yaptık" dedi.