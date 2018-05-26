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’yı vurdu

Bursa’yı sel vurdu
Bursa'da dün şiddetli yağış ve taşkınlara neden oldu. Bir çok evi ve bir çocuk kreşini de su bastı. Kreşte mahsur kalan çocuklar kısa sürede tahliye edildi. Bir çok araç suya gömülürken, Doğancı Barajı yakınlarında bir çok otomobil mahsur kaldı.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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