Bursa’yı sel vurdu

Bursa'da dün şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Bir çok evi ve bir çocuk kreşini de su bastı. Kreşte mahsur kalan çocuklar kısa sürede tahliye edildi. Bir çok araç suya gömülürken, Doğancı Barajı yakınlarında bir çok otomobil mahsur kaldı.
Etiketler: Hava durumu , Bursa , sel
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.